La Lazio ha scelto Igor Tudor. Dopo l’addio di improvviso di Maurizio Sarri al presidente Lotito è toccato il compito di scegliere il nuovo allenatore per guidare la prima squadra biancoceleste. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, il tecnico ex Marsiglia firmerà un contratto di un anno e mezzo più opzione per un ulteriore anno. Il tecnico croato approderà dopo la sfida contro il Frosinone.