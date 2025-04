Pagine Romaniste (L. Meriggioli) – C’è una regola non scritta nel calcio: mai deridere ciò che non sei in grado di conquistare. Una lezione che una parte del tifo laziale sta imparando a proprie spese. Per anni, la Conference League è stata bersaglio di sarcasmi, soprattutto quando nel 2022 la Roma la vinse, prima squadra italiana a sollevare un trofeo europeo dopo oltre un decennio. “Una coppetta inutile”, “la Serie C d’Europa”, dicevano in molti. Ma oggi il vento è cambiato — e il paradosso si fa evidente.

Il boomerang si chiama Bodo Glimt

La Lazio è uscita ieri sera dall’Europa League per mano del Bodo Glimt, ai rigori, in casa. Una sconfitta pesante, non solo per l’eliminazione in sé, ma per ciò che rappresenta: proprio quella squadra di “Salmonari” – per citare Di Canio – che era stata eliminata con un netto 4-0 dalla Roma nei quarti dell’edizione 2021-22 di Conference League, nel percorso che portò i giallorossi alla vittoria della coppa.

E mentre i laziali ironizzavano su quella “coppetta”, la Roma batteva squadre toste, come Leicester e Feyenoord, costruiva un’identità europea, e scriveva una pagina di storia. Oggi, quegli stessi sfottò tornano indietro come un boomerang.

Stessa sorte con il Feyenoord

Altro dettaglio che smonta una narrazione distorta: il Feyenoord, battuto dalla Roma nella finale di Tirana, ha anch’esso eliminato la Lazio. Proprio dopo poco pochi mesi dalla finale in terra albanese, la squadra di Slot eliminò i biancocelesti al De Kuip nella fase a gironi di Europa League. I giallorossi dalla finale di Conference eliminarono il Feyenoord altre due volte, in Europa League: ai supplementari nei quarti nella stagione 2022/23, e ai rigori nei playoff della stagione 2023/24.

Il vero peso di una “coppetta”

La Conference League non sarà la Champions, certo. Ma è pur sempre una competizione UEFA, che richiede serietà, organizzazione, e soprattutto mentalità. Vincere in Europa non è mai banale, e sminuire ciò che non si riesce a ottenere è una difesa goffa, che mai come questa mattina suona ancora più stonata.

Il calcio italiano ha spesso faticato a imporsi in Europa, ma la Roma, con tutti i suoi alti e bassi, ha saputo farsi rispettare. La Lazio, al contrario, ha incassato un’altra eliminazione amara, proprio da quella squadra che per anni aveva sminuito. Quando il destino fa il giro, arriva senza preavviso, e stavolta si è presentato con il volto gelido del Bodo Glimt.