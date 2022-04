Francesco Acerbi, difensore della Lazio, è stato intervistato durante l’intervallo di Lazio-Sassuolo. Queste le sue parole a DAZN:

“Reazione giusta dopo il derby, lì non siamo scesi in campo e dovevamo riscattarci. Stiamo giocando molto bene contro una squadra fresca, forte, che se ha spazio per ragionare può far male. La risposta c’è e dobbiamo continuare così“.