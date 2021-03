L’avvocato del Napoli risponde alla Roma: “Il rinvio è assolutamente legittimo”

Continua il botta e risposta tra Roma e Napoli in merito al rinvio del recupero della partita prevista tra la Juventus e il club partenopeo, posticipata al 7 aprile. L’avvocato del Napoli Enrico Lubrano è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per rispondere alle dichiarazioni del Ceo della Roma Guido Fienga. Queste le sue parole:

“La Roma ha contestato i quindici giorni di preavviso, ma è a discrezione del presidente della Lega calcio e quindi lo spostamento stabilito in data 7 aprile è assolutamente legittimo. Sono valutazioni di opportunità, sul merito si può dire tutto o niente. c’è la discrezionalità del presidente della Lega e la Roma può contestare la decisione ma non è stato violato a l’articolo 29“.

Leggi anche: Caso Diawara, ricorso respinto: la Roma resta a 50 punti in classifica – VIDEO

Il Ceo Fienga aveva dichiarato che: “La risposta della Lega sulla nostra richiesta di motivazioni del rinvio di Juventus-Napoli è stata ancora più ridicola della decisione. Rinvio di Roma-Napoli? Non si intende accogliere alcuna richiesta della Roma senza dare motivazioni. La prassi vuole che in partite che non si riferiscono alle coppe europee basta l’accordo di due squadre affinché la Lega sposti la partita. Immaginate cosa potrebbe succedere se questa regola si applicasse fino a fine stagione“.