L’avvocato Chiacchio: “Un caso difficilissimo, ci sono margini”

Corriere dello Sport (E. Pinna) – Eduardo Chiacchio, considerato uno dei maggiori esperti di diritto sportivo, è il legale di diverse società di Serie A e ha commentato la vicenda Diawara, che ha portato il Giudice Sportivo a decretare la vittoria a tavolino per 3 a 0 al Verona a discapito della Roma di Paulo Fonseca. Di seguito, alcune delle sue dichiarazioni.

Avvocato Chiacchio, la Roma è spalle al muro?

È una situazione difficile, difficilissima, si tratta di un caso complesso dato che la normativa è molto chiara in materia.

Allora non ci sono speranze, tutto inutile, sono spacciati.

In diritto sportivo, l’avvocato può esprimere tutta la sua inventiva giuridica, la sua fantasia. Ogni regola può lasciare spazio a diverse interpretazione, qualche volta addirittura contrastanti. L’ottimo collega, l’avvocato Antonio Conte, troverà argomenti validi per sostenere la società per l’appello.

Se le cose stanno così, non è finita…

C’è margine, ma non voglio andare oltre. Una questione di rispetto per il collega, e amico, Conte.