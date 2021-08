L’Atlético di Madrid vuole continuare a contare su Héctor Herrera per un’altra stagione nonostante l’interesse dell’AS Roma per il suo acquisto, secondo quanto riporta il quotidiano messicano Vanguardia. Il giocatore è stato accostato alla squadra di José Mourinho negli ultimi giorni ma fonti del club suggeriscono che, salvo imprevisti, Herrera resterà nel Wanda Metropolitano perché considerato un giocatore “molto importante“, nonostante non sia uno dei titolarissimi di Diego Simeone.