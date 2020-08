L’arbitro Rocchi: “Da Juve-Roma del 2014 ho imparato molto”

Il Messaggero – A pochi giorni dalla sua ultima partita in carriera, Juventus-Roma, Gianluca Rocchi su Sky Sport 24 torna su quella serata (“un momento che mi ha commosso”), fa un appello affinché l’arbitro venisse considerato una parte del gioco e che lo si vedesse veramente con occhi diversi perché ancora lo si percepisce come una figura esterna. Del passato, Rocchi parla di un altro Juve-Roma, quello del 2014 che ha rischiato di farlo smettere. “Quella partita mi ha insegnato tanto, soprattutto come reagire. Ho fatto un percorso personale per capire dove avevo sbagliato e soprattutto come potevo ripartire. Gli anni successivi sono stati una rivalsa con me stesso per dimostrare che non ero quello, ma quello che sono stato dopo”.