L’antifurto dello Shakhtar per Fonseca

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Nelle ultime quattro gare la Roma ha subìto solamente un gol, contro il Genoa: dopo aver chiuso a chiave la porta giallorossa adesso Fonseca è pronto a blindare anche la sua villa a Monteverde. Due settimane fa una banda di rapinatori è riuscita ad entrare nell’abitazione del portoghese rubandogli tre orologi per un valore complessivo di centomila euro. La notizia del furto è arrivata anche in Ucraina e lo Shakhtar Donetsk, in passato guidato dall’allenatore giallorosso, ha pubblicato un video sui social in cui regala simbolicamente a Fonseca un antifurto. Il protagonista del video è un divertito Darijo Srna, ex terzino di Shakhtar e Cagliari, oggi assistente tecnico della squadra ucraina. “Vi vogliamo sostenere in questo momento difficile, non dovrete preoccuparvi di proteggere la vostra abitazione in futuro. Vi regaliamo il migliore sistema di sicurezza al mondo. Vi chiameremo per aiutarvi nell’installazione. Ciao mister, un abbraccio“. Sicuramente questo messaggio avrà regalato un sorriso a Fonseca.