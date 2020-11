L’ansia da sosta di Fonseca. Domani il Cluj senza Perez

La Repubblica (F. Ferrazza) – Mentre i Friedkin continuano a scoprire Roma, Paulo Fonseca studia due squadre diverse per campionato e coppa alla viglia della seconda sosta stagionale. Lo stop mette preoccupazione all’interno di Trigoria anche per la situazione di incertezza legata al Coronavirus. Intanto l’allenatore portoghese non potrà schierare domani contro il Cluj Carles Perez, alle prese con un risentimento al flessore della coscia destra. Un vero calvario per un ragazzo già colpito da Covid e più di recente da una tonsillite. In difesa giocherà Kumbulla, visto che Mancini è ancora squalificato.