Erik Lamela ha commentato la vittoria dell’Europa League. Queste le parole dell’argentino del Siviglia dopo la finale con la Roma:

LAMELA A RAI 1

Sulla vittoria.

Non me lo aspettavo di arrivare ai rigori, abbiamo provato a vincere in campo. Abbiamo vinto e siamo molto contenti”

Sulla Roma.

“Sono molto forti, è difficile giocare contro di loro. Sono molto orgoglioso della Roma, mi dispiace di aver vinto contro di loro ma oggi volevo vincere per la mia famiglia e per questa squadra”.