L’AIA dà ragione a Irrati e Massa: corretto annullare i gol di Atalanta e Milan. Stop per Nasca

Per l’AIA le decisioni prese da Irrati e Massa nell’annullare i gol di Atalanta e Milan sono state corrette. A riportarlo è la redazione di Sky, che svela la posizione dell’Associazione Italiana Arbitri sugli episodi più discussi del 18esimo turno di Serie A. Arbitri promossi a pieni voti, mentre rischia un lungo stop Nasca per l’errore al Var a Bergamo: aveva segnalato un tocco di Palomino, come rivelato anche da Gasperini ospite a Sky Calcio Club.

Quel tocco di Palomino in realtà non c’è stato. E se non ci fosse stata quella mano sulla schiena sarebbe stato un grosso guaio: per questo Nasca – e il suo avar Tolfo – staranno fermi per un bel po’: la superficialità non è consentita, soprattutto davanti al monitor. Sono stati invece promossi a pieni voti Irrati e Massa per i rispettivi arbitraggi.

A confermare la posizione le parole di Alfredo Trentalange, capo dei fischietti italiani: “Annullare i gol? Decisioni giuste, nel caso di Palomino c’è un contatto e Giroud impatta sull’azione“. Poi ha continuato: “Su questi episodi ci sono sempre margini di discussione, il fuorigioco dice chiaramente che se un giocatore impatta sulla possibilità dell’avversario di giocare il pallone, attualmente, è fuorigioco. Nel caso di Palomino c’è un contatto e si fa fatica a dire che non c’è il fuorigioco. Poi certamente la modalità in cui si è arrivati alla decisione giusta di annullare il gol poteva essere diversa, con l’arbitro che sarebbe dovuto andare a fare una ‘on field review’. Su Milan-Napoli bisogna vedere se il calciatore in fuorigioco ha in qualche modo impattato sull’avversario e, da quello che ho visto, impatta”.