Il Messaggero (S. Carina) – Non è voluto passare inosservato. Perché appena arrivato a St George’s Park, l’agente di Smalling, James Featherstone, ha subito pubblicato una foto della hall dell’albergo dove alloggia la Roma.

Un modo per far sapere che si trovava li per parlare con il difensore. La situazione è chiara: la Roma ha detto al difensore di trovarsi una squadra. Per ora, però, oltre a qualche club arabo, nessuno si è fatto avanti concretamente per l’inglese che non sembra molto preoccupato della situazione.

Il volere del difensore è quello di completare l’ultimo anno di contratto con la Roma e poi da svincolato trovarsi una squadra. Se non parte almeno uno tra Smalling o Kumbulla, sarà difficile dare l’assalto al centrale del Siviglia Badé, individuato come possibile sostituto. Attesa anche per Abraham: il Milan non affonda il colpo, contando sulla volontà del ragazzo di trasferirsi in rossonero. A destra è sfumato Pubill e di conseguenza salgono le quotazioni di Assignon.