L’agente di Chris Smalling, James Featherstone, ha un aereo privato prenotato per Roma in attesa. Secondo quanto riporta il Daily Mail, il difensore inglese e il suo procuratore stanno aspettando la chiusura della trattativa tra i giallorossi e il Manchester United. L’accordo però non è ancora stato raggiunto e i due club devono negoziare per soddisfare le richieste dei Red Devils.