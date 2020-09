Andy Bara, agente di Nacho difensore del Real Madrid, è stato intervistato dal sito calciomercato.com ed ha parlato del futuro del suo assistito che potrebbe essere in Serie A. Queste le sue parole:

L’interesse di Roma e Napoli è concreto?

Sì, ma non solo per loro. Ha situazioni interessanti anche in Inghilterra. In questo momento è difficile dire qualcosa di concreto, è una fase di riflessione.