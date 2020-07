L’agente di Florenzi: “Due anni fa ha rifiutato tanti soldi dall’Inter per rimanere alla Roma. Ha fatto la scelta del romanismo”

Alessandro Lucci, procuratore di Alessandro Florenzi, è stato intervistato da Il Foglio ed ha parlato anche di un’offerta dell’Inter che il terzino ha rifiutato per rimanere alla Roma. Queste le sue parole:

Simbolo e bandiera. In Italia qualcuna ancora c’è. A Roma, per esempio, balza in mente Florenzi…

Alessandro è uno dei ragazzi più puri e sani che abbia mai conosciuto. Un amante dell’amore. Ha fatto una scelta che è quella del romanismo, giusta o sbagliata non lo so. Quello che so è che due anni fa, quando era a scadenza con i giallorossi per motivi di ritardo legati al club, lo aspettava un contratto quinquennale molto importante all’Inter di Spalletti. All’età di 27 anni ha rinunciato davvero a tanti soldi pur di rimanere a Roma. Detto questo, le bandiere stanno scomparendo. Oggi è difficile esserlo per i troppi interessi e la sovraesposizione degli atleti. Il tifoso vive di passione, è emozionalmente vulnerabile, un atteggiamento lo porta a cambiare immediatamente idea. Basta un attimo per distruggere quindici anni d’amore. E poi ci sono anche le società che spingono alla cessione: vent’anni fa, Sensi e Berlusconi si sarebbero rovinati se avessero venduto Totti e Maldini, oggi invece i club ti dicono che nessuno è incedibile.