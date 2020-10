L’agente di Diawara: “Non ho mai voluto influenzare Fonseca. Travisato il senso delle mie dichiarazioni”

Daniele Piraino, agente di Diawara, ha replicato alle parole di Fonseca nella conferenza stampa pre Udinese. Queste le sue parole a tuttomercatoweb.com:

“Mai voluto influenzare Fonseca. Non ho mai mirato a influenzare le sue scelte. Quelle le farà determinare Amadou, non certo io e per questo dico che sono d’accordo interamente con il mister. Mi spiace abbia travisato il senso delle mie dichiarazioni che tutto erano tranne che un tentativo di ‘coercizione’ sulle scelte tecniche , su cui non ho nessun elemento per incidere. Sono un avvocato e faccio l’agente, mi limito alla tutela degli interessi del mio assistito; lui è un grande tecnico e saprà come e chi far giocare, al netto di polemiche fuorvianti rispetto all’obiettivo condiviso che è il bene della Roma”.