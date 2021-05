Giorgio Ghirardi, agente di Ebrima Darboe, è stato intervistato dall’Adnkronos ed ha parlato del suo assistito. Queste le sue parole:

“Darboe non era neanche troppo emozionato, nel senso che l’odore dell’esordio europeo era nell’aria. Giovedì eravamo insieme prima della partita e Fonseca gli aveva detto di tenersi pronto. Lui sa quello può dare in campo, infatti è entrato bene in partita. Ora stiamo cercando di mantenere un profilo più basso possibile“.