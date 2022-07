L’affare Zaniolo si scalda: Mourinho ripensa a Arthur

Tuttosport (F. Cornacchia) – Alla fine, dopo aver studiato diverse formule, potrebbe essere la prima idea quella vincente per sbloccare l’affare Zaniolo. La Juventus insiste per il jolly azzurro e la Roma ripensa a Arthur. Il puzzle non è ancora completato, ma dopo giorni di contatti incrociati sono segnalate in rialzo le quotazioni dello scambio tra l’ex Inter e l’ex Barcellona con un conguaglio (ancora da stabilire) a favore dei giallorossi.

Il baratto tra il 23enne azzurro e il 25enne brasiliano torna di moda. Merito del pressing di Zaniolo, che non vuole perdere l’opportunità di salire sul treno della Juventus, ma anche di José Mourinho, da settimane intrigato dalla possibilità di aggiungere la qualità in palleggio di Arthur al pragmatismo del pretoriano Matic.

Valutazioni tecniche si incrociano a quelle economiche. Se lo Special One ha ribadito il proprio gradimento per il centrocampista juventino, adesso toccherà all’intraprendente general manager Tiago Pinto trovare la quadra con il ds bianconero Federico Cherubini e con l’entourage di Zaniolo. Una cosa è certa: Arthur da solo non basta, però sicuramente può dare una grossa mano per arrivare alla fumata bianca.