L’addio di Pellegrini servirà per finanziare la conferma di Zaniolo

Leggo (F. Balzani) – Nel piano pro Zaniolo spunta un pericolo. Per resistere alle tentazioni mondiali per il 21enne più promettente del nostro calcio, infatti, la Roma rischia di dover rinunciare a un altro talento: Lorenzo Pellegrini. La posizione del centrocampista di Cinecittà non è mai stata così in bilico tanto che la dirigenza non ha ancora fissato un appuntamento per il rinnovo con adeguamento ed eliminazione della clausola. L’interesse più concreto per Pellegrini arriva dal Psg di Leonardo, mentre è calato quello di Juve e Inter complice anche l’abbassamento di rendimento del giocatore in confronto a quello di altri concorrenti come Tonali, Castrovilli o lo stesso Zaniolo. Nella Roma comunque non tutti sono convinti di lasciarlo partire. Meno dubbi su Dzeko che di fronte a una buona offerta sarà sacrificato visto l’ingaggio da 7,5 milioni. Non c’è solo l’Inter (che offre Vecino), ma pure la Juve.