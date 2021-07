Lacrime danesi, e il rigore diventa un caso

La Gazzetta dello Sport – Ci sono voluti i supplementari per l’Inghilterra per piegare la Danimarca. Ma comunque le polemiche per la conduzione arbitrale non mancano. Cosa (non) ha visto il Var nell’azione del rigore concesso a Sterling durante Inghilterra-Danimarca? In realtà il fallo molto dubbio commesso da Maehle su Sterling non è l’unica decisione che si rivela clamorosa. Ci sono infatti due palloni in campo. La terna arbitrale deve aver valutato che la presenza della seconda sfera non avrebbe influito sullo sviluppo dell’azione: in buona sostanza quell’interferenza non ha costituito impedimento per il calciatore “difendente” né è stata causata dalla squadra che stava attaccando. Diversamente, per regolamento, avrebbe dovuto fermare il gioco.