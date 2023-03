La UEFA sull’esordio di Francesco Totti alla Roma: “Uno dei più grandi” – VIDEO

Il 28 marzo 1993, Francesco Totti sedicenne faceva il suo debutto nel mondo dei grandi con la maglia della Roma. Lo storico capitano giallorosso 30 anni fa venne fatto entrare nel match tra Roma e Brescia al posto del grande Rizzitelli. Il resto è storia. Anche l’account della UEFA Europa League ha voluto rendere omaggio a questo immenso calciatore, pubblicando sul proprio account Twitter un video che riassume alcuni tra i migliori assist forniti dal numero 10.

”Uno dei più grandi”

