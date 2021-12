La UEFA ricorda l’Aurelio di Taddei in Champions League – VIDEO

Olympiacos-Roma è una delle vittorie della squadra giallorossa in Champions League nel 2006, ma l’incontro viene ricordato per altri motivi. I giallorossi vinsero per 0-1 grazie alla rete di Perrotta realizzata al minuto 76, ma a rubare la scena fu Rodrigo Taddei, esterno d’attacco brasiliano. Il giocatore si inventò una finta che lasciò di stucco il numero 14 dei greci. Quella giocata venne rinominata ‘Aurelio’, in onore di Aurelio Andreazzoli (all’epoca collaboratore di Spalletti), che in allenamento lo incoraggiava a provare quel dribbling.