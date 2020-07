La Roma fa gli auguri a Perotti per i suoi 32 anni – VIDEO

La Uefa fa gli auguri a Diego Perotti per i suoi 32 anni. Il monito è infatti nato a Moreno, in Argentina, il 26 luglio del 1988. Il massimo organo calcistico europeo ha deciso di omaggiarlo con una clip dal suo profilo ufficiale Twitter, ricordando il gol del 3-0 al Chelsea nella fase a gironi della Champions League stagione 2017-2018. Poco più tardi anche la Roma ha fatto gli auguri al suo numero 8, con una clip contenente alcune delle sue migliori giocate in giallorosso: