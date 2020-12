La Uefa esalta Calafiori: “Ricordate questo nome”

Momento d’oro per Riccardo Calafiori. Il suo primo gol in maglia giallorossa non è passato inosservato e i giornali, i tifosi hanno rilasciato numerosi attestati di stima nei suoi confronti. Anche la Uefa ha voluto omaggiare sul proprio profilo Twitter la prodezza del giovane terzino romanista pubblicando il gol contro lo Young Boys. Poche parole, ma importanti quelle scelte dal profilo ufficiale: “Ricordate questo nome, Riccardo Calafiori“. Vedremo se il giovane riuscirà a giocare con regolarità e crescere a fianco del suo compagno di fascia Leonardo Spinazzola.