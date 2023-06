La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Se tre è il numero perfetto, allora per i tifosi della Roma la prossima potrebbe essere una stagione da incorniciare. José Mourinho, infatti, comincerà infatti la sua terza avventura sulla panchina giallorossa, quella che – secondo l’anonima vulgata dei fedeli del portoghese – secondo i progetti illustratigli dalla famiglia Friedkin a Londra nel 2021, dovrebbe essere destinata alla gloria.

In attesa di scoprirlo, di sicuro la società da tempo si sta muovendo per rinforzare la squadra, nonostante i paletti imposti dal “settlement agreement” firmato con la Uefa per via delle antiche violazioni al “fair play” finanziario costringa il g.m. Tiago Pinto a fare miracoli per far quadrare il bilancio e accontentare lo Special One.

Intanto, il primo colpo è stato messo a segno. Ieri, infatti, per la prima volta Houssem Aouar ha parlato da calciatore della Roma. Il centrocampista, infatti, si è svincolato dal Lione e ha firmato un quinquennale da circa 3 milioni a stagione. Così, esprimendosi in un ottimo italiano, ha già messo in mostra emozioni ed ambizioni. «Ho scelto la Roma perché per me è il giusto progetto, visto che possiede tanti grandi giocatori qui, senza contare che vanta dei tifosi unici. Tiago Pinto ha mostrato sempre un grande interesse verso di me e io l’ho apprezzato molto, quindi la decisione è stata facile. È sempre difficile parlare di se stessi, ma posso dire di essere un giocatore tecnico, in grado di giocare in diverse posizioni. Poi avrò Mourinho. E’ un onore per me giocare agli ordini di un allenatore come lui. Ha una mentalità vincente e questo mi piace. So che può aiutarmi molto a crescere. Il mio obiettivo è di diventare un giocatore importante per la squadra. Con la Roma abbiamo lo stesso obiettivo: vincere partite e trofei per la gente».