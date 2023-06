La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – La Roma sta già progettando la prossima stagione. Quella che partirà il 10 luglio sarà la terza con José Mourinho in panchina. Lo Special One ha già conquistato una Conference League e raggiunto una finale di Europa League persa tra mille polemiche. Per la squadra pronto un viaggio in Asia per una tournée con tre amichevoli.

Il lavoro in Algarve nella prossima stagione non ci sarà. Il ritiro della Roma inizierà il 10 luglio a Trigoria. I giallorossi, poi, voleranno il 22 luglio alla volta dell’Asia dove ci sarà una tournée. Una scelta che forse non entusiasma Josè Mourinho ma che serve alla società per incrementare gli introiti e continuare la ricerca del main sponsor. Il nuovo direttore commerciale del club, Michael Wandell, ha lavorato per far lievitare il marchio in oriente. La Roma giocherà tre amichevoli contro Tottenham, Wolverhampton e con l’Incheon United prima di tornare nella Capitale il 2 agosto. Da quella data al 20 agosto, giorno di inizio del campionato, sono attese altre due amichevoli per rodare la squadra.