Un messaggio forte e carico di umanità quello lanciato da Claudio Ranieri. L’ex tecnico giallorosso, oggi Senior Advisor della Roma, ha partecipato sabato ai Mondiali Antirazzisti di Riace, occasione in cui ha incontrato il sindaco Mimmo Lucano, noto per il suo impegno a favore dei migranti e dell’inclusione sociale.

Ranieri ha voluto testimoniare la sua vicinanza alla causa e ha sottolineato quanto lo sport, e in particolare il calcio, possa rappresentare un mezzo potente per combattere ogni forma di discriminazione. “Mi sembrava normale venire qui, visto che vivo a 30 km, ha dichiarato Ranieri, per vedere quello che ha fatto e che continua a fare Mimmo Lucano. Da una parte c’è la disperazione di chi mette i propri figli su un barcone per salvarli, dall’altra c’è l’amore che offre speranza. Quello che ha fatto Mimmo è eccezionale”.

Il Senior Advisor giallorosso ha poi aggiunto: “Noi italiani siamo stati emigranti, i nostri nonni hanno sofferto. Ora tocca ad altri popoli, e serve offrire loro qualcosa di concreto, anche solo un campo di calcio per i bambini. Il calcio può essere un antidoto contro il razzismo: proviamo ad allenare la speranza, perché nell’uomo esiste il senso della redenzione”.

Un intervento che conferma la sensibilità e l’impegno di Ranieri anche fuori dal campo, in linea con i valori umani e sociali che il calcio può e deve trasmettere.