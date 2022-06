La Gazzetta dello Sport – Un mini-documentario raccontare la storia di Ebrima Darboe. Lo ha realizzato la Fifa, dal titolo “Adopted son”, per raccontare il suo viaggio dall’Africa all’Italia con il sogno di inseguire un pallone.

“La Roma per me è come una famiglia, mi ha aiutato nella scuola e nel calcio. In Gambia giocavo tutto il giorno con gli amici a piedi scalzi… Ma i ragazzi in Africa rischiano la vita: vai a scuola, finisci e poi non hai mai un lavoro a cui dedicarti“.