La statistica dà coraggio. Avanti nel 95% dei casi

Corriere dello Sport (R.Maida) – Da quando esistono le competizioni UEFA soltanto 24 volte su 498 una squadra ha saputo qualificarsi dopo essere stata battuta per 3-0 all’andata. E’ il 4,8% dei casi e uno di questi riguarda proprio alla Roma. Era la Coppa delle Coppe del 80/81 quando i giallorossi vennero eliminati dal Carl Zeiss Jena, squadra della Germania dell’Est. Dopo il 3-0 firmato Pruzzo, Ancelotti e Falcao il viaggio in terra tedesca finì per 4-0 tra sospetti e dicerie.

A distanza di 41 anni Fonseca è autorizzato a fare tutti gli scongiuri non dimenticando altre situazioni clamorose come la rimonta del Real contro il Gladbach nella Coppa UEFA 85/86, oppure il recente 6-1 del Barcellona contro il PSG che ribaltò il 4-0 dell’andata. L’eventuale qualificazione porterebbe nelle casse 1,5 milioni di soli premi UEFA più una discreta fetta di market pool che raddoppierebbe se il Milan dovesse uscire. Lo scorso anno la Roma ha incassato circa 15 milioni dall’Europa League quando si fermò proprio agli ottavi.