La squadra resta a Torino. Si allenerà in casa Juve

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Che Roma e Juventus siano società amiche è testimoniato dalla stima reciproca tra i presidenti, Pallotta e Agnelli, ma anche da un’alleanza di mercato fatta di scambi di calciatori per sistemare i rispettivi bilanci. Non deve stupire quindi che la società giallorossa abbia chiesto ospitalità al club bianconero per due giorni in cui la squadra dovrà rimanere a Torino dopo la gara di stasera e prima di quella di sabato contro la Juventus. La società bianconera ha messo a disposizione Vinovo, che un tempo ospitava gli allenamenti della prima squadra, ora alla Continassa.