La settimana di Dzeko

Tuttosport (M.Salvetti) – Dopo il primo giorno di raduno la Juventus accelera per quanto riguarda il mercato. Il centravanti da affiancare a Ronaldo è stato trovato ed è Edin Dzeko. Ora si tratta di arrivare ad un accordo con la Roma, cercando di aiutare il club giallorosso a trovare il sostituto del bosniaco. Anche se il mercato durerà fino al 5 ottobre, la Juventus vorrebbe il nuovo centravanti in organico quando saranno finiti gli impegni delle nazionali, così da permettere a Pirlo di lavorare per una decina di giorni. Già questa settimana si può rivelare cruciale per il destino di Dzeko. L’attaccante si confronterà col CEO Fienga che sarà curioso di conoscere le intenzioni del giocatore. I due non si sono ancora sentiti, nemmeno quando sono uscite le prime voci di cessione. Il dirigente romanista è consapevole che la situazione legata a Dzeko è diversa rispetto allo scorso anno quando un tira e molla con l’Inter gli consentì di strappare un ricco contratto. La tentazione juventina per il bomber è fortissima e quindi saranno giorni nevralgici.