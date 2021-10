La sera amara dei cinque esclusi. Ma per Cagliari qualcuno tornerà

Corriere dello Sport (R. Maida) – La politica dell’intransigenza ha colpito ancora. Come girerà filtrato sabato sera, Mourinho ha escluso dai convocati cinque giocatori che erano stati scelti come titolari nell’umiliante note di Bodo: Villar, Borja Mayoral, Diawara, Kumbulla e Reynolds. È curioso peraltro che due di loro, Villar e Borja Mayoral, siano stati sostituiti durante l’intervallo, sul risultato ancora accettabile di 2-1 per il Bodo/Glimt. Eppure già lì Mourinho si era infuriato.

Mourinho è convinto che la rosa viaggi a due velocità. E già nella conferenza stampa di ivigilia, annunciando la convocazione del terzino diciassettenne Filippo Missori, aveva lasciato intendere che stesse meditando qualcosa di nuovo. E così ha convocato anche Filippo Tripi, difensore che ciò aveva svolto il ritiro con la prima squadra, e l’attaccante Felix, uno dei talenti più puri del settore giovanile.

Mourinho è convinto che la rosa viaggi a due velocità. E già nella conferenza stampa di ivigilia, annunciando la convocazione del terzino diciassettenne Filippo Missori, aveva lasciato intendere che stesse meditando qualcosa di nuovo. E così ha convocato anche Filippo Tripi, difensore che ciò aveva svolto il ritiro con la prima squadra, e l’attaccante Felix, uno dei talenti più puri del settore giovanile.