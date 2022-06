La Roma vuole una punta da 15 gol

Corriere dello Sport (R. Maida) – Un attaccante per Mourinho. Una seconda punta da 15 gol che possa assistere Abraham e sfruttare il genio di Pellegrini. Sarebbe questa la vera priorità del mercato della Roma, se Zaniolo fosse venduto in tempi rapidi a cifre convenienti.

La prospettiva comunque esiste, ricordando le difficoltà realizzative che hanno frenato la squadra in passata. L’intenzione di continuare sullo spartito tattico dell’anno scorso, e quindi con la difesa a tre e due attaccanti centrali, impone la caccia a un titolare di prima fascia per il reparto offensivo.

Un Dybala, per intendersi, anche se sulla Joya immalinconita tra Inter e inquietudini continuano ad arrivare smentite. In ogni caso, l’acquisto è subordinato alla cessione di Zaniolo, che almeno nei tempi non sembra vicinissima, e si potrebbe aggiungere al norvegese Solbakken, abituato a giocare da ala nel 4-3-3 ma per Mourinho potrebbe giocare anche come seconda punta. Con Zaniolo ancora a Trigoira invece il nome ancora buono per l’attacco può essere Sasa Kalajdzic, gigante austriaco che non rinnova con lo Stoccarda.