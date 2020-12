La Roma vuole diventare grande

Il Tempo (F.Biafora) – Voglia di fare il definitivo salto di qualità e di dimostrare a tutto il campionato che la Roma c’è. All’interno dello spogliatoio giallorosso l’intenzione è quella di chiudere il 2020 nel migliore dei modi possibili e il match con l’Atalanta, il penultimo prima della gara con il Cagliari che segnerà la fine del ciclo pre-natalizio, è l’occasione giusta per lanciare un segnale a tutte le altre grandi. Gli uomini di Fonseca sono spinti soprattutto dal desiderio di voler trovare i tre punti contro una delle migliori squadre del campionato dopo aver ottenuto i pareggi con Juventus, Milan e Sassuolo ed essere usciti pesantemente sconfitti dal confronto diretto disputato in casa del Napoli.

Al di là di quello che sarà il verdetto del testa a testa con il club allenato da Gasperini, un allenatore da cui Fonseca ha preso ispirazione nel costruire il nuovo modulo tattico che bene sta facendo dalla sua apparizione post-lockdown, il tecnico portoghese ha chiesto a tutti di mantenere i piedi per terra, rifiutando per ora di prendere il testimone per un’eventuale corsa allo scudetto: “Siamo a dicembre, tutte le squadre sono molto vicine e possono arrivare tra le prime quattro posizioni”. Alla vigilia Fonseca e Gasperini hanno giocato una partita a scacchi a distanza, con i due allenatori che non hanno voluto dare il minimo vantaggio di formazione all’avversario: anche con questi piccoli particolari, come non rivelare chi giocherà tra Pau Lopez e Mirante per dare meno informazioni in vista di un pressing ultra-offensivo, si può fare la differenza. Altro motivo che darà una carica in più alla Roma è la volontà di migliorare lo score negli scontri diretti con i bergamaschi: negli ultimi 11 faccia a faccia i capitolini sono usciti dal campo soltanto in un’occasione con i tre punti in tasca e inoltre nel doppio confronto dell’anno scorso Gasperini e i suoi hanno vinto sia all’andata che al ritorno, con zero punti conquistati da Fonseca contro il tecnico piemontese.