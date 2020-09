La Roma vuole blindare Veretout fino al 2025

La Roma vuole blindare Jordan Veretout. Secondo quanto riporta Nicolò Schira, il calciatore francese ha stregato Dan e Ryan Friedkin, presenti in tribuna allo Stadio Olimpico nel match contro la Juventus, in cui il giocatore ha messo a segno una doppietta. Declinate le offerte del Napoli, i giallorossi vogliono blindarlo fino al 2025. Al termine del mercato inizieranno i contatti tra l’amministratore delegato Fienga e l’entourage del giocatore per trattare il rinnovo.

