Paulo Fonseca siederà sulla panchina della Roma anche la prossima stagione, ma c’è qualche attrito con i giocatori in rosa. Edin Dzeko, ad esempio, non ha apprezzato la gestione della partita in Europa League contro il Siviglia. I risultati del tecnico nella sua prima stagione nella Capitale fanno riflettere la società, che secondo quanto riporta Il Tempo, sta pensando di affiancargli un tattico italiano.