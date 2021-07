La Roma vaccina tutti

Corriere dello Sport (R. Maida) – Non solo Mourinho, non solo droni e maxischermi, ma anche una posizione forte: la Roma ha ordinato le vaccinazioni contro il Covid per tutti i dipendenti che lavorano a contatto con la squadra, oltre che naturalmente per i giocatori e lo staff tecnico.

E così, dopo i nazionali italiani che erano stati sottoposti al vaccino prima dell’Europeo, è toccato a tutti gli altri. Compresi i ragazzi della Primavera convocati per il ritiro. Alcuni giocatori sono a posto, con tanto di certificazioni. Atri, specie i più giovani, hanno ricevuto la prima dose, che costituisce già una difesa significativa contro il virus, e completeranno il percorso entro l’inizio di agosto.

L’obiettivo è evitare focolai interni, che già nei mesi scorsi hanno turbato il lavoro del settore giovanile, tanto più perché tra una settimana la squadra partirà per il Portogallo, dove svolgerà la seconda parte della preparazione estiva. La Roma si metterà in viaggio lunedì prossimo, all’indomani del test di Frosinone contro gli ungheresi del Debrecen.

Durante il tour giocherà almeno tre partite: la prima il 28 luglio contro il Porto, la terza il 7 agosto contro il Siviglia (in Andalusia però), il resto del programma è in via di definizione. L’obiettivo di Mourinho è avere una squadra pronta per il via della stagione, fissato per il 19 agosto con il turno preliminare della neonata Conference League.