La Roma va avanti, Burdisso è favorito

Corriere dello Sport (R. Maida) – La Roma si organizza. Con l’imminente addio di Morgan De Sanctis, già comunicato a Fienga, Baldini ha chiamato Nicolas Burdisso. Che da qualche giorno è il favorito per la poltrona da direttore sportivo a Trigoria. Curiosamente, Burdisso è il dirigente che ha ospitato Daniele De Rossi al Boca dopo l’allontanamento dalla Roma. Resta da capire se il suo nome, gradito dalla piazza per il passato da giocatore, sia stato avallato dal nuovo proprietario del club. Ma la logica lascia pensare che, con un periodo di transizione a tempo indeterminato, la società abbia comunque deciso di presentarsi al via della nuova stagione con un direttore al comando (del resto è un obbligo regolamentare). Sarebbe Burdisso dunque a occuparsi del mercato di settembre.