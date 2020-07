La Roma torna alla vittoria. Rimonta il Parma con Veretout

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Finisce 2-1 la partita tra Roma e Parma, con le reti di Kucka su rigore, Mkhitaryan e Veretout. Successo meritato, anche se offuscato da un neo: mancato rigore (nonostante il controllo al Var) per un mani di Mancini in area sul 2-1. La Roma nel primo tempo va subito in svantaggio con un penalty concesso dal Var, ma si appropria poi delle fasce attaccando con continuità gli avversari, fino a trovare la rete di Mkhitaryan, l’ottava in stagione, su assist di Bruno Peres e con velo di Pellegrini. Fallisce il sorpasso in chiusura di parziale Ibanez di testa. Nella ripresa il pallino del gioco rimane in mano alla squadra di Fonseca, che trova il tiro vincente con Veretout da fuori area. Nel finale i gialloblù si sbilanciano e i padroni di casa hanno diverse occasioni, soprattutto con Villar, ma non le sfruttano. Tanto basta per portare a casa i tre punti.