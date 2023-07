Il Messaggero (S. Carina) – La Roma torna in Algarve. Alla fine Mourinho è riuscito a riportare la squadra in Portogallo e soprattutto ad Albufeira, divenuta la meta preferita dello Special. È la quarta volta in tre anni (considerando anche il ritiro invernale della passata stagione, quando il campionato si fermò per lasciar spazio al Mondiale in Qatar) che i giallorossi avranno come base per i loro allenamenti l’Estádio Municipal.

Tre le amichevoli previste: una di queste il 26 luglio, un’altra il 2 prima di tornare in Italia il giorno dopo. Ci sarà almeno un avversario portoghese (Sporting o il Braga). In concomitanza con il via libera per il ritorno in terra lusitana, ieri il Tottenham ha annunciato che al posto di Dybala e compagni, il 26 luglio giocherà a Singapore contro Lion City Sailors.

Alla fine quindi non si ricorrerà alle vie legali ma il club ha garantito in futuro una nuova amichevole, sempre a Singapore, presumibilmente la prossima estate. A proposito di test, sabato andrà in scena la prima gara della stagione. Avversario la Boreale, squadra che milita nell’Eccellenza. Prima della partenza per il Portogallo, nuova amichevole il 21 mattina (Ternana prima scelta, altrimenti l’Ascoli).