La Roma su Koopmeiners

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – Teun Koopmeiners aveva salutati tutti e in Olanda non si aspettavano di rivederlo con la maglia dell’Az ad inizio campionato. Nell’amichevole di sabato contro la Real Sociedad ha confermato tutte le sue qualità: lancio millimetrico, inserimento, capacità di andare in gol. Koopmeiners è la principale alternativa a Xhaka, che la Roma ha visto allontanarsi negli ultimi giorni per la rigida posizione dell’Arsenal, che non si è mai spostato dai 25 milioni richiesti. La Roma aveva cercato Koopmeiners prima ancora di convincere Mourinho, che poi aveva virato su Xhaka, tanto che per il calciatore si era inserita anche l’Atalanta.

Il centrocampista è entrato nell’ordine di idee di giocare in Italia, avendo queste due offerte. Koopmeiners ha confermato l’interesse delle due squadre italiane: “Pensavo che sarebbe andato tutto più liscio. Questa situazione porta stress, perché alla fine ci pensi ogni giorno. Se il trasferimento non avverrà prima dell’inizio della stagione dovrò solo giocare bene e mettere più minuti nelle gambe. Capisco che la gente pensi che io abbia detto addio al club da tempo, ma soprattutto in questo periodo, un addio è vero solo al momento delle firme. Riesco ad essere abbastanza calmo, anche perché sono in una situazione di lusso: non voglio lasciare a tutti i costi l’Az“. Quando gli chiedono dei club che lo vogliono lui risponde: “I colloqui sono in pieno svolgimento“, e quando gli chiedono di Roma e Atalanta, lui si limita ad un sorriso, come per dire sì, sono queste le squadre.