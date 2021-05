La Roma su Boateng. Partito l’assalto, ma lui chiede tempo

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Non sarà facile portarlo a Roma, ma ci si sta lavorando su da un po’. E lo sta facendo in prima persona proprio José Mourinho, che di Jerome Boateng è un grande estimatore e che aveva anche provato a portarlo al Manchester United in tempi non sospetti. Insomma, la Roma e Boateng potrebbero anche ritrovarsi presto insieme, tanto che un’offerta è già stata presentata al giocatore tramite alcuni intermediari. Non è l’unica, però, attualmente in mano al difensore tedesco, che è stato cercato (con relativa offerta) anche dai francesi del Monaco. Che rispetto alla Roma possono offrire al difensore l’opportunità di continuare a giocare la Champions League, anche se la certezza matematica non c’è.

Il Monaco, infatti, ha chiuso la Ligue 1 al terzo posto e si è qualificato per i playoff di Champions. E per andare davvero avanti dovrà ovviamente vincerli. Boateng torna dunque nel mirino di Mourinho. La sua avventura con il Bayern Monaco si concluderà ufficialmente il 30 giugno, quando scadrà ufficialmente il suo contratto. Ed è stata un’avventura meravigliosa, dieci anni in cui Jerome e il Bayern hanno vinto insieme ben 25 titoli, praticamente tutto quello che c’era da vincere. Di quella squadra Boateng è stato uno dei pilastri, così tanto che è arrivato a guadagnare ben 11 milioni di euro nel suo ultimo anno con i bavaresi. Una cifra monstre, che però Jerome sa bene di non poter continuare a portare a casa, per tanti motivi. E comunque il fatto di prenderlo a parametro zero fa gola eccome, nonostante l’ingaggio pesante. Nel frattempo ha chiesto informazioni su di lui anche la Lazio, nell’ambito dei colloqui che Lotito ha avuto in queste ultime ore con Ramadani per Sarri.