La Roma sogna con Dybala. Sabatini: “È come Totti”

Corriere della Sera (L.Valdiserri) – I dirigenti devono tenere d’occhio i conti, i tifosi devono sognare. Nei ragionieri non ne ha mai fatto parte Walter Sabatini che ha sempre tenuto un po sto speciale nel suo cuore per la parola “talento“. “L’acquisto di Dybala è un colpo magistrale, si vedere la determinazione di Mourinho di costruire qualcosa di importante. Paulo è l’ultimo vero 10 rimasto in Italia. Infiammerà l’Olimpico, è uno che risolve le partite nei momento topici. E’ fulmineo nello spazio, fa cosa in mezzo metro che altri fanno in 10: cose che altri non fanno, anzi le faceva Totti“, le sue parole.