La Roma soffia Kumbulla alla Lazio

Il Messaggero (S.Carina) – Quando domenica è arrivato il “no” del Manchester per Smalling l’input è stato chiaro: proviamo a chiudere per Kumbulla. Detto, fatto. Nel giro di 48 ore l’affare si è chiuso e la Roma ha messo le mani sul difensore superando Inter e Lazio. Ad agevolare l’accordo l’apripista Cetin e il suo riscatto verrà decurtato dal prezzo finale del difensore albanese (5 milioni per il prestito, 18 per il riscatto più altri 7 che sarebbero quelli del turco). Kumbulla ha fatto tutta la trafila delle giovanili al Verona ed è stato il primo difensore classe 2000 a segnare nei top campionati europei. Il suo salto riguarderà anche l’ingaggio visto che guadagnerà 1,5 milioni a salire. Questo acquisto riduce le probabilità di rivedere Smalling, più probabile un acquisto low cost per completare la difesa. Nelle ultime ore è stato offerto Nacho e ci sono riflessioni in atto per via delle sue condizioni fisiche. Il suo arrivo è subordinato alla partenza di Fazio e Jesus. Intanto la Roma ha trovato chi affiancherà Bruno Peres sulla destra: De Sciglio. Si accoderà all’affare Dzeko-Juventus, ma sarà una trattativa separata. Arriverà in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni.