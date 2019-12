La Roma si slega. Il club: «Pessima idea le scimmie anti-razzismo»

La Roma è in prima fila per combattere il razzismo e si scaglia di nuovo contro la Lega Serie A e contro l’opera dell’artista Simone Fugazzotto che raffigura tre scimmiee avrebbe come obiettivo quello di diffondere valori come integrazione e fratellanza. Il comunicato del club: “L’As Roma è molto sorpresa nel vedere oggi sui social delle scimmie dipinte su dei quadri in quella che sembra essere una campagna contro il razzismo della Serie A. Siamo consapevoli che la Lega voglia combattere il razzismo, ma non crediamo che questo sia il modo giusto per farlo“. In effetti la scelta della Lega, seppur di impatto, appare sgradevole. La pensa così anche l’agente di Lukaku: “E’ una vergogna, la Lega peggiora solo la situazione. Immagini imbarazzanti“. L’artista ha risposto così: “Perché non rigirare il concetto e affermare invece che alla fine siamo tutti scimmie? Non capisco la polemica“. Lo scrive Leggo.