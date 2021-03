La Roma si schiera contro il razzismo: “Ogni nostro gesto conta” – VIDEO

Oggi è la giornata internazionale della lotta alla discriminazione razziale. La Roma, tramite il proprio profilo Twitter, ha pubblicato un video per sensibilizzare i tifosi riguardo l’importanza della lotta al razzismo. I protagonisti del video sono alcuni dei giocatori della prima squadra come El Shaarawy, Smalling, Diawara e Pedro. Presenti anche alcune calciatrici della Roma Femminile, Andressa e Bernauer. Questo il messaggio della società giallorossa:

“Noi siamo quello che facciamo, ma siamo anche le parole che non vogliamo dire. Ognuno di noi può impararne di nuove e può insegnare a pronunciare quelle giuste. Combattere il razzismo è una scelta quotidiana, è scegliere di usare la propria voce senza paura di ascoltarne altre. Perché ogni confronto è ricchezza, perché ciò che è diverso è un’opportunità. Perché ogni gesto conta. Abbiamo iniziato tardi, ma non è mai troppo tardi: in ogni giorno che viviamo possiamo fare la differenza. Quello che scegliamo di essere oggi è un punto di partenza per ciò che saremo domani. Combattiamo il razzismo!“.