La Roma si diverte a Firenze. Montella, pronto l’esonero

Il Natale fa felice la Roma e, in seconda battuta, Roberto Mancini. Buone notizie per la classifica giallorossa che chiude il 2019 al quarto posto e aspetta nel weekend i risultati delle altre pretendenti. Indicazioni interessanti arrivano anche in chiave azzurra, il commissario tecnico ha visto brillare Pellegrini e Zaniolo, ma anche Castrovilli. Montella nelle ultime 6 giornate ha conquistato un solo punto, contro l’Inter, e adesso la sua posizione è in bilico. La Roma è stata superiore dall’inizio alla fine, la Fiorentina ha avuto il merito di non uscire con la testa dalla gara. Questa squadra ha almeno due potenziali crack, Zaniolo e Pellegrini, su cui si può costruire un bel futuro. Lo scrive il Corriere Della Sera.