La Roma segna cinque reti ma non si vede

Il Tempo (E.Zotti) – Un inizio blindato. Dopo i primi cinque giorni di ritiro trascorsi lontano dagli occhi di media e curiosi, ieri pomeriggio la Roma è scesa in campo a Trigoria per il primo test della stagione contro il Trastevere. Un allenamento condiviso più che un’amichevole, a cui non è stato possibile assistere se non tramite un breve video diffuso tramite i canali del club a fine partita. Gli uomini di Mourinho si sono imposti per 5-0 sulla formazione di Serie D: ad aprire le marcature è stato capitan Smalling con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. In gol anche El Shaarawy, Shomurodov e Volpato, autore di una doppietta. Assenti i nazionali, che torneranno martedì, ad eccezione di Kumbulla e Zalewski. Durante il match lo Special One ha alternato più moduli: lo schieramento adottato per più tempo è stato quello con la difesa a tre.