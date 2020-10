La Roma ritrova Smalling

Corriere dello Sport (R.Maida) – Oggi Smalling torna, torna dall’inizio, proprio in Europa League anche se la partita contro il CSKA Sofia conta meno di quella saltata contro il Siviglia. 15 milioni il suo costo, ma la Roma è convinta che è ne valsa la pena. Smalling non gioca da quasi tre mesi, per la precisione da Juventus-Roma ultima giornata della scorsa Serie A. La distorsione al ginocchio ha ritardato il suo debutto, ma gli ultimi allenamenti lasciano immaginare che stasera si apra una nuova pagina. Al suo fianco probabilmente giocheranno Fazio e Jesus. Tra poco la Roma ritroverà anche Mancini in Europa League. Il ricorso per il rosso è stato respinto e il difensore tornerà nel ritorno contro il Cluj.