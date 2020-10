La Roma ritrova Dzeko, i gol e il gioco. Il Benevento mette paura poi affonda

Leggo (F. Balzani) – La Roma mette la classe in campo e, guidata dal trio d’attacco formato da Pedro, Dzeko e Mkhitaryan, ribalta la partita col Benevento e rimane imbattuta (sul campo) riprendendo l’Inter a quota 7 punti. Nelle difficoltà iniziali, con i giallorossi sotto grazie al gol dell’ex Caprari, sono emerse le qualità dei campioni. Pedro, dopo la magia di Udine, si ripete in casa e pareggia il match, prima che l’altro campione in rosa, Edin Dzeko, trovi tempo e modo di siglare una doppietta e chiudere l’incontro. Ora spazio al turn over in Europa League contro lo Young Boys, prima della dura trasferta di lunedì prossimo in casa del Milan. Fonseca a fine gara ha dichiarato: “L’obiettivo è tornare in Champions, ma non parlate di scudetto. Dobbiamo trovare più equilibrio sui giudizi, siamo fiduciosi. Voglio che la mia squadra crei occasioni. Credo sia bello per il calcio italiano questo aspetto. Io super manager e ds? No, io faccio l’allenatore”.